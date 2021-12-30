Новый год 2022 — как поднять настроение перед праздником

Новый год наступит уже совсем скоро, повсюду стоит праздничная атмосфера и радостное ожидание, а если ощущение праздника никак не приходит, можно «притянуть» новогоднее настроение самому.

«Апостроф» рассказывает, как это сделать.

Накануне праздника стоит устроить генеральную уборку. Чистота в доме всегда вызывает приятные эмоции, а накануне Нового года, уборка имеет еще и символическое значение — вы избавляетесь от беспорядка и мусора не только на физическом, но и на энергетическом уровне. Пусть все ненужное останется в прошлом.

Очень важную роль играет обстановка дома — не стоит жалеть сил и времени на детали. Чем больше творчества и изобретательности вложено в декорации, тем больше они радуют. Плюс сам процесс уже поднимает настроение.

Также важен запах — с детства мы привыкли, что Новый год пахнет хвоей и мандаринами. В разных местах квартиры можно разместить блюдца с нарезанной цедрой апельсинов и мандаринов, они будут активно распространять запах цитрусовых. Также можно расставить веточки живой ели и сосны. Можно воспользоваться эфирными маслами с соответствующими ароматами.

Добавят праздничного настроения и новогодние фильмы, включенные как фон. Они помогут ощутить волшебную атмосферу Нового года и вызовут приятные воспоминания.

Также, для создания новогоднего настроения отлично подойдут новогодние клипы и песни: «Апостроф» публиковал некоторые из них.