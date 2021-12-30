Эшли Грем без одежды показала огромный живот

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В социальной сети разместили удивительную публикацию с участием известной американской модели Эшли Грэм. Она показала себя обнаженной, хвастаясь своим огромным животом.

Соответствующую публикацию разместили на странице «peopletalk» в Instagram.

«Беременная двойней Эшли Грэм снялась обнаженной Безумно красиво!», — подписали публикацию в социальной сети.

Очень много людей, которые увидели данную публикацию, довольно по-разному отреагировали на эти кадры. Стоит отметить, что множество людей не оценили такую «творчество», хотя, нашелся человек, который объяснил, что модель в Америке не получила ни одного негативного отзыва.

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Эшли Грэм, фото: Instagram

Эшли Грэм, фото: Instagram

«Что безумно красивого!? Обычная беременная среднестатистическая женщина», «Когда она уже родит, мне кажется, как буд-то она уже год беременная ходит», «Когда замазали весь целлюлит и растяжки- то вполне симпатично вышло только учитывая это- какой здесь бодипозитив», «Она офигенная», «В Enews читала коменты американцев и иностранцев ни одного негативного комента не было, ради интереса зашла сюда посмотреть разницу лучше бы не заходила», «А можно без ретуши? Чтобы остальным беременным не обидно было за вес, растяжки и варикоз)))», «Красиво? Серьёзно?? Сомневаюсь», — пишут отзывы удивленные пользователи социальной сети.

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Напомним, что Эшли Грэм похвасталась небритыми подмышками.

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