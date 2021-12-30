Эшли Грем без одежды показала огромный живот

Эшли Грэм, фото: Instagram

«Что безумно красивого!? Обычная беременная среднестатистическая женщина», «Когда она уже родит, мне кажется, как буд-то она уже год беременная ходит», «Когда замазали весь целлюлит и растяжки- то вполне симпатично вышло только учитывая это- какой здесь бодипозитив», «Она офигенная», «В Enews читала коменты американцев и иностранцев ни одного негативного комента не было, ради интереса зашла сюда посмотреть разницу лучше бы не заходила», «А можно без ретуши? Чтобы остальным беременным не обидно было за вес, растяжки и варикоз)))», «Красиво? Серьёзно?? Сомневаюсь», — пишут отзывы удивленные пользователи социальной сети.