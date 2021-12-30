лучшая подборка шуток на день

Старый еврей лежит, чуть слышно дышит, помирает. Вдруг открывает глаза и говорит стоящему рядом внуку:

— Моня, я чую запах фаршированной рыбы, принеси мне кусочек.

Внук возвращается через пару минут и говорит:

— Бабушка сказала:

— Никакой рыбы, это на похороны.

— Это что у вас за крупа?

— Перловка.

— А почему она выглядит как гречка?

— Потому что у нее вкус пшена.

— А почему на упаковке написано «рис»?

— Ой, с манкой всегда так.

— Дорогой! Ты всю ночь стонал. Небось приснилось, что с фотомоделью сексом занимался?

— Не волнуйся, дорогая, мне приснилась ты. Ты же знаешь — мне всегда по ночам снятся одни кошмары.

Трое мужиков после смерти попадают на тот свет. У первого спрашивают:

— У тебя теща была?

— Да.

— Дорога тебе в рай.

У второго:

— Теща была?

— Нет.

— Дорога тебе в ад.

Третий заявляет:

— А у меня целых две тещи было!

— Все равно в ад.

— А меня-то за что туда?!

— После двух тещ ад тебе покажется раем!

После первого занятия по боксу тренер обращается к группе:

— Какие есть вопросы?

Скажите, а как можно перевестись на заочное отделение?

(telegraf.com.ua)