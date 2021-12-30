лучшая подборка шуток на день

Старый еврей лежит, чуть слышно дышит, помирает. Вдруг открывает глаза и говорит стоящему рядом внуку:
— Моня, я чую запах фаршированной рыбы, принеси мне кусочек.
Внук возвращается через пару минут и говорит:
— Бабушка сказала:
— Никакой рыбы, это на похороны.
— Это что у вас за крупа?
— Перловка.
— А почему она выглядит как гречка?
— Потому что у нее вкус пшена.
— А почему на упаковке написано «рис»?
— Ой, с манкой всегда так.
— Дорогой! Ты всю ночь стонал. Небось приснилось, что с фотомоделью сексом занимался?
— Не волнуйся, дорогая, мне приснилась ты. Ты же знаешь — мне всегда по ночам снятся одни кошмары.
Трое мужиков после смерти попадают на тот свет. У первого спрашивают:
— У тебя теща была?
— Да.
— Дорога тебе в рай.
У второго:
— Теща была?
— Нет.
— Дорога тебе в ад.
Третий заявляет:
— А у меня целых две тещи было!
— Все равно в ад.
— А меня-то за что туда?!
— После двух тещ ад тебе покажется раем!
После первого занятия по боксу тренер обращается к группе:
— Какие есть вопросы?
- Скажите, а как можно перевестись на заочное отделение?
(telegraf.com.ua)