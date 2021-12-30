Мать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку (ФОТО)

От фаршированного яйца до коровы-тракториста — на что только не способна человеческая фантазия! Именно такие странные елочные игрушки собирает одна семья.

В семье Мордаунт есть очень странная коллекция игрушек, которые собирают мама и дочка. Много лет назад для елки была куплена чудовищная собака с длинной шеей, и с тех пор у мамы и дочки появилась забавная традиция: они дарят друг другу каждый праздник самую уродливую игрушку, которую только смогли найти. И вот за годы собралась целая коллекция из 18 игрушек, на нее и предлагаем вам взглянуть.





1.

Даже кресло

2.

А началось все с этой игрушки длинношеей собаки

3.

Ужин, идеально подходящий для вечера перед телевизором

4.

Модный пудель с розовой челкой

5.

Коротконогая корова с бешеными глазами

6.

Белый орел, несущий на себе американский флаг

7.

Зебра в фантазийном одеянии

8.

Кран, из которого бежит вода

9.

Голова коня

10.

Вероятно, это краб, но даже владельцы не определились, что изображает эта игрушка

11.

Пряничный человечек явно с похотливыми мыслями

12.

Корова-тракторист

13.

Бегемот на высоких каблуках

14.

Весьма странный петух и Санта на лошади, облаченной в пайетки, словно в рыцарскую броню

15.

Панда: ученый или офисный работник

16.

Удивленная белка

17.

Санта со странным цветочным телом и руками в виде веточек

18.

Фаршированное яйцо

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