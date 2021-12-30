Мать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку (ФОТО)

От фаршированного яйца до коровы-тракториста — на что только не способна человеческая фантазия! Именно такие странные елочные игрушки собирает одна семья.
В семье Мордаунт есть очень странная коллекция игрушек, которые собирают мама и дочка. Много лет назад для елки была куплена чудовищная собака с длинной шеей, и с тех пор у мамы и дочки появилась забавная традиция: они дарят друг другу каждый праздник самую уродливую игрушку, которую только смогли найти. И вот за годы собралась целая коллекция из 18 игрушек, на нее и предлагаем вам взглянуть.
1.
Даже кресло
2.
А началось все с этой игрушки длинношеей собаки
3.
Ужин, идеально подходящий для вечера перед телевизором
4.
Модный пудель с розовой челкой
5.
Коротконогая корова с бешеными глазами
6.
Белый орел, несущий на себе американский флаг
7.
Зебра в фантазийном одеянии
8.
Кран, из которого бежит вода
9.
Голова коня
10.
Вероятно, это краб, но даже владельцы не определились, что изображает эта игрушка
11.
Пряничный человечек явно с похотливыми мыслями
12.
Корова-тракторист
13.
Бегемот на высоких каблуках
14.
Весьма странный петух и Санта на лошади, облаченной в пайетки, словно в рыцарскую броню
15.
Панда: ученый или офисный работник
16.
Удивленная белка
17.
Санта со странным цветочным телом и руками в виде веточек
18.
Фаршированное яйцо
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