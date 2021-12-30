Мать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку (ФОТО)

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От фаршированного яйца до коровы-тракториста — на что только не способна человеческая фантазия! Именно такие странные елочные игрушки собирает одна семья.

В семье Мордаунт есть очень странная коллекция игрушек, которые собирают мама и дочка. Много лет назад для елки была куплена чудовищная собака с длинной шеей, и с тех пор у мамы и дочки появилась забавная традиция: они дарят друг другу каждый праздник самую уродливую игрушку, которую только смогли найти. И вот за годы собралась целая коллекция из 18 игрушек, на нее и предлагаем вам взглянуть.


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Даже креслоМать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку

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А началось все с этой игрушки длинношеей собакиМать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку

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Ужин, идеально подходящий для вечера перед телевизоромМать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку

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Модный пудель с розовой челкойМать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку

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Коротконогая корова с бешеными глазамиМать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку

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Белый орел, несущий на себе американский флагМать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку

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Зебра в фантазийном одеянииМать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку

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Кран, из которого бежит водаМать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку

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Голова коняМать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку

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Вероятно, это краб, но даже владельцы не определились, что изображает эта игрушкаМать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку

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Пряничный человечек явно с похотливыми мыслямиМать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку

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Корова-трактористМать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку

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Бегемот на высоких каблукахМать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку

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Весьма странный петух и Санта на лошади, облаченной в пайетки, словно в рыцарскую бронюМать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку

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Панда: ученый или офисный работникМать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку

16.

Удивленная белкаМать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку

17.

Санта со странным цветочным телом и руками в виде веточекМать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку

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Фаршированное яйцоМать и дочь обмениваются самыми абсурдными игрушками на елку

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