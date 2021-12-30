Диетолог назвала три лучшие ягоды для укрепления иммунитета

Фитнес-диетолог и нутрициолог Анна Елькина рассказала о трех полезных ягодах, которые укрепляют иммунитет и улучшают общее состояние здоровья.

В первую очередь специалист рекомендует покупать или выращивать облепиху, которая лидирует по содержанию антиоксидантов, а также богата витаминами A, B, C, H, E, PP и K.

«Ягода помогает при воспалениях, улучшает пищеварение, защелачивает организм и используется при инфекциях. Я добавляю ее в чай, смузи или ем просто так», — пишет в своем Instagram диетолог.

Также противовоспалительным и мочегонным действием обладает брусника. Более того, она незаменима при авитаминозе, повышенном артериальном давлении, простуде, общей слабости, гриппе, головной боли.

Ягоды брусники содержат много марганца, калия, железа, фосфора, пектины, яблочную, лимонную, бензойную кислоты, дубильные вещества, витамины А, С, Е. Отвар листьев брусники (в них очень много витамина C) используют при сахарном диабете, ревматизме, подагре и заболеваниях почек.

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