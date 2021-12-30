На Днепропетровщине снизилась суточная смертность от COVID-19

На Днепропетровщине уменьшилось количество новых случаев заболевания коронавирусом и суточной смертностью. Впрочем, люди продолжают ежедневно умирать от COVID-19.
Общее количество умерших от коронавируса в области составляет 8784 человека. Днепропетровская область занимает первое место в Украине по числу умерших от коронавируса.
За сутки в области удалось выявить 184 новых случаев заболевания коронавирусом. Болезнь преодолели 146 человек:
- Кривой Рог – 85
- Днепр – 42
- Каменское – 10
- Желтые Воды – 10
- Павлоград – 4
- Новомосковск – 1
- Синельниково – 1
- Апостоловский район – 7
- Пятихатский район – 6
- Софиевский район – 6
- Криворожский район – 4
- Днепровский район – 4
- Верхнеднепровский район – 2
- Петропавловский район – 1
- Межевский район – 1
Всего в области с начала эпидемии смогли выявить 241 770 больных людей. Из них поправились – 229047.
Источник: www.depo.ua
Напомним, что в Днепропетровской области за сутки 27 декабря от COVID-19 умерли 5 человек.