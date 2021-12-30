На Днепропетровщине снизилась суточная смертность от COVID-19

На Днепропетровщине уменьшилось количество новых случаев заболевания коронавирусом и суточной смертностью. Впрочем, люди продолжают ежедневно умирать от COVID-19.

Общее количество умерших от коронавируса в области составляет 8784 человека. Днепропетровская область занимает первое место в Украине по числу умерших от коронавируса.

За сутки в области удалось выявить 184 новых случаев заболевания коронавирусом. Болезнь преодолели 146 человек:





Кривой Рог – 85

Днепр – 42

Каменское – 10

Желтые Воды – 10

Павлоград – 4

Новомосковск – 1

Синельниково – 1

Апостоловский район – 7

Пятихатский район – 6

Софиевский район – 6

Криворожский район – 4

Днепровский район – 4

Верхнеднепровский район – 2

Петропавловский район – 1

Межевский район – 1

Всего в области с начала эпидемии смогли выявить 241 770 больных людей. Из них поправились – 229047.

Источник: www.depo.ua

Напомним, что в Днепропетровской области за сутки 27 декабря от COVID-19 умерли 5 человек.