На Днепропетровщине снизилась суточная смертность от COVID-19

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На Днепропетровщине уменьшилось количество новых случаев заболевания коронавирусом и суточной смертностью. Впрочем, люди продолжают ежедневно умирать от COVID-19.

Общее количество умерших от коронавируса в области составляет 8784 человека. Днепропетровская область занимает первое место в Украине по числу умерших от коронавируса.

За сутки в области удалось выявить 184 новых случаев заболевания коронавирусом. Болезнь преодолели 146 человек:


  • Кривой Рог – 85
  • Днепр – 42
  • Каменское – 10
  • Желтые Воды – 10
  • Павлоград – 4
  • Новомосковск – 1
  • Синельниково – 1
  • Апостоловский район – 7
  • Пятихатский район – 6
  • Софиевский район – 6
  • Криворожский район – 4
  • Днепровский район – 4
  • Верхнеднепровский район – 2
  • Петропавловский район – 1
  • Межевский район – 1

Всего в области с начала эпидемии смогли выявить 241 770 больных людей. Из них поправились – 229047.

Источник: www.depo.ua

Напомним, что в Днепропетровской области за сутки 27 декабря от COVID-19 умерли 5 человек.