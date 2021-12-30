Пожар в больнице в Косове

29 декабря в Ивано-Франковской областной клинической больнице скончался еще один человек, пострадавший от взрыва в реанимации Косовской районной больницы 28 декабря. Это была 46-летняя санитарка.

Об этом сообщил «Галицкий корреспондент».

Женщина умерла на следующий день после трагедии. Об этом рассказал медицинский директор Ивано-Франковской областной клинической больницы Андрей Яворский.

Читай также: Пожар в доме престарелых в Днепре: в огне погибли пять человек

Напомним, что от пожара в реанимации Косовской больницы в тот же день погибли 4 человека. В Ивано-Франковскую областную клиническую больницу были эвакуированы три медика (двое из них — в критическом состоянии). Умершая на следующий день санитарка была самой тяжелой, поскольку получила ожоги 90% тела.

Сейчас в медучреждении остается врач-реаниматолог, жизни которого уже ничего не угрожает. Еще одну пострадавшую – 59-летнюю медсестру реанимации санитарным самолетом отправили в Киевский ожоговый центр с 60% ожогов тела.

Ранее Realist.online рассказывал, что в Винницкой области горела база отдыха – спасли 53 детей, погибла девушка.