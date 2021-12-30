Кремль наотрез отказывается проводить обмен пленными

Российская сторона наотрез отказывается обсуждать любые варианты обмена пленными. Отказ Кремля идти на урегулирование конфликта объясняется простым желанием и дальше накалять обстановку, а также не давать лишнего повода украинской власти во главе с президентом Зеленским для повышения личного рейтинга. Как передает портал «Комментарии», такие соображения в интервью сайту «Апостроф» озвучил журналист, член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

Обмен пленными. Фото: Украинформ

Журналист считает, что как только Владимир Зеленский получил власть в Украине Кремль тут же начал действовать, предлагая Киеву свои уступки взамен на сдачу национальных интересов. Тогда, все помнят, проведен большой обмен. Путин тогда полагал, что Зеленский может стать пророссийским президентом, а потому Москва была заинтересована в повышении его рейтинга внутри страны. Теперь же Путин открыто заявляет, что ему не о чем говорить с Владимиром Зеленским и он уже строит планы о том, чтобы начать настраивать диалог с новым президентом Украины.

Сергей Гармаш напомнил статью замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в которой тот откровенно грубо выражался об украинской власти.

По мнению Гармаша, логика очень простая – если Путин согласиться пойти на обмен кого-то из украинских пленников, то тем самым он подыграет Зеленскому, рейтинг которого пойдет вверх. Естественно в этом Москва не заинтересована. Потому и обмена не предвидится.

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