Священник написал смешной пост о похоронах и стал героем соцсетей

Священник написал пост о похоронах зимой и разместил фото с кладбища
Фото: Александр Дедюхин/Facebook
Священник из Полтавской области в стиле черного юмора попросил украинцев быть бдительными из-за непогоды, мол, хоронить людей в такую погоду сложно. Соответствующий пост настоятель Свято-Николаевского храма Александр Дедюхин разместил в Facebook.
«Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало», – подчеркнул священник. Под сообщением Дедюхин разместил фото с кладбища.
Такая ирония священника просто подорвала сеть:
- «Самый идеальный пост о снегопаде. А то все стандартно пишут о красоте, о настроениях… Идите сначала на кладбище, кадилом помахайте непослушной от холода рукой, тогда ставить глупые фото на тему снегопада»;
- «Один человек говорил, что умирать зимой нехорошо, потому что люди проклятые будут, как будут копать мерзлую землю. А летом хорошо, лежишь себе, улыбаешься»;
- «Оптимистически»;
- «А еще говорят, что у медиков юмор специфичен. Вот как святые отцы мочат»;
- «Убедительно»;
- «Пост жесткой мотивации! Дай вам Бог здоровья! И чтобы меньше такой работы у вас было…»;
- «То есть все дело в погоде? Потеплеете и Вам хоронить будет приятнее? Дурдом, какой-то»;
- «Отче, этот пост сделал мой день. Спасибо».
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