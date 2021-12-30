Священник написал смешной пост о похоронах и стал героем соцсетей

Священник написал пост о похоронах зимой и разместил фото с кладбища

Священник из Полтавской области в стиле черного юмора попросил украинцев быть бдительными из-за непогоды, мол, хоронить людей в такую погоду сложно. Соответствующий пост настоятель Свято-Николаевского храма Александр Дедюхин разместил в Facebook.

«Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало», – подчеркнул священник. Под сообщением Дедюхин разместил фото с кладбища.

Такая ирония священника просто подорвала сеть:

«Самый идеальный пост о снегопаде. А то все стандартно пишут о красоте, о настроениях… Идите сначала на кладбище, кадилом помахайте непослушной от холода рукой, тогда ставить глупые фото на тему снегопада»;

«Один человек говорил, что умирать зимой нехорошо, потому что люди проклятые будут, как будут копать мерзлую землю. А летом хорошо, лежишь себе, улыбаешься»;

«Оптимистически»;

«А еще говорят, что у медиков юмор специфичен. Вот как святые отцы мочат»;

«Убедительно»;

«Пост жесткой мотивации! Дай вам Бог здоровья! И чтобы меньше такой работы у вас было…»;

«То есть все дело в погоде? Потеплеете и Вам хоронить будет приятнее? Дурдом, какой-то»;

«Отче, этот пост сделал мой день. Спасибо».

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