Депутат Бориспольского горсовета Дмитрий Сулима прокомментировал обвинения в краже леса и части Днепра в Воронковской общине.

На своей странице в Facebook он написал, что такие заявления являются фейком.

«О распространении неправдивой информации обо мне, каких-то уголовных делах, намывах песка и возвращении реки Днепр в обратном направлении… Это все бред, а точнее хорошо проплаченная и полностью искривленная история», — пишет он.

По словам депутата, «все перевернуто с ног на голову».

«Уже несколько лет идут суды по возвращению украденных у Вороньковской общины земель по поддельному решению Донецкого суда. Мною были направлены обращения в правоохранительные органы, которые возбудили несколько уголовных дел и обратились в суд с тем, чтобы вернуть общине украденные участки. Это даже не участки, а часть реки Днепр с поймой. Сначала предлагали договориться, потом угрожали… Наконец-то поняли, что ничего не получится и решили сказать, что это все сделал я», — утверждает Дмитрий Сулима.

Такую тактику депутат Бориспольского горсовета назвал смешной и бесперспективной. По его словам уже наложен арест на эти участки, — а это 68 гектаров, — и они, в любом случае будут возвращены общине.