День святого Даниила: как 30 декабря очистить дом и душу от зла и привлечь удачу на весь год

Известно, что святой имел дар трактовки снов, чем он и прославился. Как-то вавилонский царь Навуходоносор увидел кое-что странное во сне, но утром не мог все вспомнить. Он собрал всех мудрецов, но ни один не объяснил, что приснилось царю. Тогда повелитель обратился к Даниилу, который помог вспомнить сон и объяснил его содержание. После этого события святой стал начальником Вавилона.
В этот день обычно проводят обряд с огнем. Наши предки верили, что это поможет очистить дом от всевозможных нечистот и негативной энергетики. Для этого зажигают деревянную палочку и обходят с ней весь дом, молясь там, где дерево начинало коптеть сильнее.
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С помощью огня очищали не только дом, но и человека. Зажженную свечу осторожно водили по телу, чтобы избавиться от телесных и душевных болезней.
На святого Даниила молодые девушки могут гадать на суженого. Для этого обряда нужны три лавровых листа, на которых нужно написать имена пророков Мисаила, Азария и Анания, после чего эти листочки кладут под подушку. Мысленно девушки просили пророка Даниила, чтобы увидеть во сне суженого.
Хозяйки в этот день делают дома уборку. В этот день они должны были избавиться от всех лишних вещей.
Народные приметы в этот день.
В этот день ясно и стоит мороз, ждите в мае солнечную и теплую погоду.
На дворе метель – к урожаю меда.
Утром иней — на святки мороз будет не очень сильным.
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