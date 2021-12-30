День святого Даниила: как 30 декабря очистить дом и душу от зла и привлечь удачу на весь год

30 декабря-святого Даниила

Известно, что святой имел дар трактовки снов, чем он и прославился. Как-то вавилонский царь Навуходоносор увидел кое-что странное во сне, но утром не мог все вспомнить. Он собрал всех мудрецов, но ни один не объяснил, что приснилось царю. Тогда повелитель обратился к Даниилу, который помог вспомнить сон и объяснил его содержание. После этого события святой стал начальником Вавилона.

Традиции в этот день.

В этот день обычно проводят обряд с огнем. Наши предки верили, что это поможет очистить дом от всевозможных нечистот и негативной энергетики. Для этого зажигают деревянную палочку и обходят с ней весь дом, молясь там, где дерево начинало коптеть сильнее.