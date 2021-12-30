Фахівці виявили фактор, який збільшує ризик інфаркту та інсульту на 24%

Нове дослідження показало, що люди, які відчувають стрес, частіше страждають серцевими нападами або інсультами.

У дослідженні, опублікованому в Jama Network Open, взяли участь 118 706 осіб з 21 країни. Стресові події, такі як розлучення, безробіття, важка втрата і серйозне захворювання серед членів сім’ї, були зареєстровані і пов’язані з підвищеним ризиком серцевих нападів і інсультів, передає Express.





Було виявлено, що загальний підвищений ризик становить 24 відсотки для серцевих нападів і 30 відсотків для інсультів.

Попередні дослідження показали, що стрес може мати як довгостроковий, так і короткостроковий вплив на організм.

Це може викликати викид гормонів стресу, які збільшують частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск. Люди, які відчувають сильний стрес, також частіше курять і вживають алкоголь, що збільшує ризик серцевих нападів.

Дослідження, проведене в Гарварді, показало, що частина мозку, яка обробляє стрес, може посилати сигнали, які змінюють імунну активність і викликають запалення в артеріях.

Нове дослідження не може визначити, чи стрес має негайний або довгостроковий вплив.

“Точно невідомо, що викликає підвищений ризик серцево-судинних захворювань серед людей, які перебувають у важкому стресі. Але стрес може вплинути на багато різних процесів в організмі, такі як атеросклероз і згортання крові. Якщо ми хочемо знизити ризик серцево-судинних захворювань у всьому світі, ми повинні розглядати стрес як ще один змінний фактор ризику».

Національна служба охорони здоров’я перераховує загальні фізичні симптоми стресу, такі як головні болі, болі в м’язах, проблеми зі шлунком, болі в грудях і проблеми з сексом. Психічні симптоми можуть включати труднощі з концентрацією уваги, прийняттям рішень, запам’ятовуванням речей і почуття тривоги і занепокоєння.

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