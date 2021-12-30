Каменских и Сердючка готовят совместную композицию на Новый год

В преддверии Нового года популярная 34-летняя певица Настя Каменских призналась своим фанатам, что она готовит сюрприз для всех украинцев с любимицей миллионов — Веркой Сердючкой. Интригующий пост исполнительница оставила в Инстаграм-аккаунте.

Настя разместила яркую подборку фотографий с Веркой Сердючкой и ее сценической мамой — украинской актрисой Инной Белоконь. Звезда надела эффектное платье без бретелей и сетчатые колготки, а Данилко с мамой — одинаковые свитера и черные брюки.

Читай также: «В юбке и с бантом нет?»: как выглядела Верка Сердючка в детстве (фото)

Известно, что звезды удивят публику совместной музыкальной композицией. «Эта новогодняя ночь будет особенной ! Потому что мы с Веркой Сердючкой и ее мамой подготовили для вас крутой музыкальный сюрприз!». Увидеть перфоманс можно будет 31 декабря в 20:00 в новогоднем выпуске шоу «Маска» на канале «Украина».

Читай также: Блестки и перья: Ани Лорак показала трендовое платье на Новый год (фото)

Фаны уверенны, что знаменитости приготовили для них что-то особенное. «Ждем с нетерпением. Это по любому будет супер сюрприз», «Настя, будем ждать», «Стилистам браво!», «Это точно! Новогодняя ночка будет горячая», «Какая классная новость, еще больше жду завтрашнего дня!», — пишут подписчики в комментариях.

К слову, Андрей Данилко недавно выпустил новогодний трек под названием «Wild Christmas» и впервые исполнил композицию на сцене «Україна має талант» 25 декабря.

Ранее Realist.online писал, что Настя Каменских в кожаном мини-платье зарядила украинцев позитивом.