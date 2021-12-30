Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир

Диетолог Светлана Соломеина в беседе рассказала, кому нельзя пить кефир.

По ее словам, этот продукт противопоказан людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, отказаться от кефира следует людям с гиперацидным гастритом или панкреатитом.

Диетолог также развеяла миф о пользе кефира для желающих сбросить лишний вес.

«Продукты с низким гликемическим индексом могут резко повышать инсулиновый индекс, и жир не будет сжигаться», — рассказала Соломеина.

Тем, кому кефир не противопоказан, врач рекомендовала выпивать не более двух стаканов в день.

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