Зарплаты в Украине — где и кому платят больше всего

Украинцы получат в декабре рекордную зарплату, а в ноябре средняя номинальная заработная плата в Украине составила 14,3 тыс. гривен. По сравнению с ноябрем 2020 года она выросла на 19,2%, а реальная заработная плата выросла на 8%.

Об этом сообщается на сайте министерства экономики Украины.

Согласно данным Госстата, рост зарплаты по сравнению с ноябрем прошлого года произошел во всех сферах деятельности.

Больше всего зарплаты выросли:

в сфере временного размещения и организации питания (на 39,4%),

сельского, лесного и рыбного хозяйства (на 30,6%),

информации и телекоммуникации (на 28,8%),

искусства, спорта, развлечений и отдыха (на 25,8%);

образования (на 24,6%).

Показатели средней зарплаты за год выросли по всей стране. Максимальный рост отмечается в Сумской (22,1%), Киевской (21,2%) и Винницкой (21,1%) областях.

Самые высокие зарплаты в ноябре получали сотрудники:

сферы информации и телекоммуникаций – 27,1 тыс. грн,

финансовой и страховой деятельности – 23,4 тыс. грн,

государственного управления и обороны; обязательного социального страхования – 19,9 тыс. грн,

профессиональной, научной и технической деятельности – 19,1 тыс. грн.

Рекордсменами по уровню зарплат стали в Киев (21,1 тыс. грн), Донецкая (14,8 тыс. грн), Киевская (14,8 тыс. грн), Днепропетровская (13,9 тыс. грн), Запорожская (13,8 тыс. грн). грн) области.

Ранее «Апостроф» рассказывал, какие зарплаты получают украинские министры и их заместители.