Оля Цибульская научила правильно загадывать желания на Новый год

Скриншот stories Оли Цибульской

«Схема такова — мозг запоминает все то, что вы пережили крайние 90 дней. Если положительного опыта было больше, то он говорит вам, что вы молодец, если вы концентрировались на негативных эмоциях, тогда он говорит, что вы днище, надо лежать под одеялом и ныть», — рассказала она.

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Оля Цибульская посоветовала в каждые моменты счастья проговаривать это вслух. Это может касаться вкусного завтрака, небольшого подарка или другой приятной мелочи.

«Тогда мозг идентифицирует вас, как успешного и счастливого человека. На гормональном фоне формируется счастье. Организм дает вам силы и вдохновение для новых мечтаний. Потому что организм слышит: ты можешь все», — подытожила она.

Напомним, Оля Полякова на шоу » Маска «рассказала о совместном ребенке DZIDZIO и Цибульской:» как ты мог? Что за кум?».Сам DZIDZIO, казалось, потерял дар речи.

Также Знай писал, замужняя кума Дзидзьо Оля Цибульская призналась в своих желаниях на Новый год: «Хочу, чтобы в меня влюбился…». Певица организовала для своих поклонников интересный новогодний конкурс

Ранее сообщал Знай, Оля Цибульская рассказала о главном подарке на день рождения: «ела торт после 6»

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