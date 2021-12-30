Оля Цибульская научила правильно загадывать желания на Новый год

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Популярная украинская певица, телеведущая и кума артиста Дзідзьо Оля Цибульская перед Новым годом рассказала, как правильно загадывать желания и ставить цели.

Певица Оля Цибульская имеет немало поклонников, именно поэтому она с удовольствием радует их новыми фото, видео, новостями из личной и профессиональной жизни, или же полезными советами в своем Іnstagram.

На этот раз звезда решила рассказать, как правильно загадывать желания и ставить цели, чтобы они сбывались.

Скриншот stories Оли Цибульской

Скриншот stories Оли Цибульской

«Схема такова — мозг запоминает все то, что вы пережили крайние 90 дней. Если положительного опыта было больше, то он говорит вам, что вы молодец, если вы концентрировались на негативных эмоциях, тогда он говорит, что вы днище, надо лежать под одеялом и ныть», — рассказала она.

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Оля Цибульская посоветовала в каждые моменты счастья проговаривать это вслух. Это может касаться вкусного завтрака, небольшого подарка или другой приятной мелочи.

«Тогда мозг идентифицирует вас, как успешного и счастливого человека. На гормональном фоне формируется счастье. Организм дает вам силы и вдохновение для новых мечтаний. Потому что организм слышит: ты можешь все», — подытожила она.

Напомним, Оля Полякова на шоу » Маска «рассказала о совместном ребенке DZIDZIO и Цибульской:» как ты мог? Что за кум?».Сам DZIDZIO, казалось, потерял дар речи.

Также Знай писал, замужняя кума Дзидзьо Оля Цибульская призналась в своих желаниях на Новый год: «Хочу, чтобы в меня влюбился…». Певица организовала для своих поклонников интересный новогодний конкурс

Ранее сообщал Знай, Оля Цибульская рассказала о главном подарке на день рождения: «ела торт после 6»

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