В России заявили, что «имеют право» использовать армию для «защиты» россиян за рубежом

Вооруженные силы России вправе защищать граждан страны за рубежом «от военной агрессии».
Источник: www.blackseanews.net
Об этом заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Он отметил, что это «никак не предрешает развитие событий (на юго-востоке Украины)», пишет издание.
Сенатор напомнил о действующей редакции закона об обороне, 10-я статья которого предусматривает в том числе возможность использовать армию для защиты россиян за границей.
Ранее Косачев отмечал, что Москва никогда не использовала свои Вооруженные силы, чтобы захватить чужую территорию.
В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркивала, что страна не планировала и не планирует нападать на Украину, большинство россиян считают украинцев братским народом.
Ранее, на большой пресс-конференции президент Владимир Путин, отвечая на вопрос британской журналистки о «возможности нападения» на соседнее государство, заявил, что Москва никому не угрожает.