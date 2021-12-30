В России заявили, что «имеют право» использовать армию для «защиты» россиян за рубежом

Вооруженные силы России вправе защищать граждан страны за рубежом «от военной агрессии».

Источник: www.blackseanews.net

Об этом заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он отметил, что это «никак не предрешает развитие событий (на юго-востоке Украины)», пишет издание.





Сенатор напомнил о действующей редакции закона об обороне, 10-я статья которого предусматривает в том числе возможность использовать армию для защиты россиян за границей.

Ранее Косачев отмечал, что Москва никогда не использовала свои Вооруженные силы, чтобы захватить чужую территорию.

В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркивала, что страна не планировала и не планирует нападать на Украину, большинство россиян считают украинцев братским народом.

Ранее, на большой пресс-конференции президент Владимир Путин, отвечая на вопрос британской журналистки о «возможности нападения» на соседнее государство, заявил, что Москва никому не угрожает.