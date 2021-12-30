ДТП под Киевом – на 44 километре столкнулись грузовик и эвакуатор.

Под Киевом утром, 30 декабря, произошло ДТП с участием грузовика и эвакуатора, водитель которого перевозил легковушку. Авария произошла около 5 часов утра, на 44 километре автодороги Киев-Чоп.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.
В результате ДТП есть пострадавшие. Об их состоянии не сообщают.
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Движение левыми полосами перекрыли в обоих направлениях. На месте патрульные регулируют движение и охраняют место ДТП.
Водителей просят учитывать ситуацию на дороге и заранее планировать маршрут.
Ранее на Realist.online сообщалось, что в Киеве на Лобановского произошло серьезное ДТП: обломки заняли все полосы.