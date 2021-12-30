Как будут работать банки на Новый год и Рождество: график работы

Национальный банк обнародовал график работы банков и СЭП (система электронных платежей) в новогодние дни. Об этом сообщается на сайте регулятора.

30 декабря станет последним полноценным банковским днем года – будут открыты и будут работать отделения банков, будут проводиться соглашения на валютном межбанке и «день в день» будут проходить платежи физических и юрлиц между банками.

НБУ установит курс иностранных валют по отношению к гривне, а также учетную цену банковских металлов 30 декабря. Установленные значения будут действовать до 4 января 2022 года.

30 декабря

В четверг, 30 декабря, системы электронных платежей (СЭП) будут работать до 24.00. Валютный рынок Украины, депозитарий и другие системы НБУ будут функционировать в обычном режиме.

31 декабря

До 13:00 через СЭП производятся только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи между участниками СЭП, НБУ и органами Государственной казначейской службы.

Валютный рынок Украины работает с учетом особенностей работы СЭП, определенных в регламенте. Банковский день в СЭП заканчивается в 13:00.

1 января 2022

Банковский день в СЭП начинается в 9:00 с датой банковского дня 04 января 2022 года.

01-03 января

Участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе. Межбанковские переводы через СЭП в этот период производятся датой банковского дня 04 января 2022 года.

В этот период Депозитарий НБУ не работает, а банки самостоятельно принимают решение по осуществлению валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины с учетом работы СЭП. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме.

04-06 января

СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

Каким будет курс валют

В период с 31 декабря 2021 года по 04 января 2022 года действует официальный курс гривны к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, рассчитанная Национальным банком 30 декабря 2021 года.

07-09 января

Межбанковские переводы через СЭП производятся датой банковского дня 10 января 2022 года.

01-03 и 07-09 января 2022 банки при необходимости могут осуществлять кассовые операции. В то же время банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными деньгами разных номиналов для обслуживания клиентов.

С 1 по 3 января, а также с 7 по 9 января банки могут проводить кассовые операции. В указанный период финансовые учреждения должны позаботиться о бесперебойной работе банкоматов.

Напомним, Новый год (1 января) этого года выпадает на субботу. Выходной день переносится в понедельник, 3 января. Таким образом, выходными будут три дня подряд.

Рождество Христово (7 января) выпадает на пятницу, благодаря чему также будет три выходных – с 7 по 9 января.

Напомним, один из двух крупнейших почтовых операторов Украины, компания «Новая почта», не будет работать два дня: 1 и 7 января. Отделения закроют на Новый год и Рождество.