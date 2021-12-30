Курс валют на 30 декабря

Национальный банк Украины опубликовал официальный курс иностранных валют на 30 декабря 2021 года.
Курс доллара по сравнению с показателями в среду, 29 декабря, немного упал в цене и теперь составляет 27,22 гривен. Об этом сообщила пресс-служба официального регулятора.
Курс валют НБУ на 30 декабря
Официальные курсы валют установлены на таком уровне:
— 1 доллар США – 27,2077 гривен;
— 1 евро – 30,776 гривен.
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Таким образом, курс доллара снизился в стоимости на 1 копейку, так же как и евро подешевел на 6 копеек.