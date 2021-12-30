Курс валют на 30 декабря

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Национальный банк Украины опубликовал официальный курс иностранных валют на 30 декабря 2021 года.

Курс доллара по сравнению с показателями в среду, 29 декабря, немного упал в цене и теперь составляет 27,22 гривен. Об этом сообщила пресс-служба официального регулятора.

Курс валют НБУ на 30 декабря

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

— 1 доллар США – 27,2077 гривен;

— 1 евро – 30,776 гривен.

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Таким образом, курс доллара снизился в стоимости на 1 копейку, так же как и евро подешевел на 6 копеек.

Обмен валют, фото знай.ua

Обмен валют, фото знай.ua

Напомним, «ПриватБанк» повышает тарифы и требует декларации о доходах, украинцы массово жалуются на новые правила.

Как сообщал портал Знай.ua, курс доллара «закрутит гайки» украинцам в 2022 году: эксперты ошеломили прогнозом

Также портал Знай.ua писал, что МВФ спрогнозировал реальний ВВП Украины на 2023-2025 годы. По мнению специалистов, после спада в этом году на 8,2% и восстановления в 2021-м на 1,1% и в 2022-м на 3%, в 2023 году рост украинской экономики ускорится до 3,4%, в 2024-м – до 3,8%, в 2025-м – до 4%.

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