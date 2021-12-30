В Киеве пьяный мужчина совершил ДТП и вызвал группу поддержки — фото

На Оболони в Киеве пьяный водитель устроил ДТП, а затем избил отца своей «жертвы», который в результате оказался в больнице. Полицейские «потеряли документы» при оформлении ДТП.

Об этом сообщает «Магнолия-ТВ».

Авария произошла на ул. Елены Телиги. По предварительной информации, водитель Hyundai Tucson «протаранил» попутный Renault. По словам водителя, автомобиль впереди резко затормозил, из-за чего он не успел избежать удара.

Так как водитель Renault был госпитализирована, на место прибыл ее отец. Кроме того, по ее словам, водитель Hyundai вел себя агрессивно. Между тем водитель Hyundai Tucson также вызвал «группу поддержки», которая сначала пыталась договориться с отцом, чтобы не вызывать полицию, а затем избила его. Мужчину госпитализировали в больницу после дочери.

Позже прибыли правоохранители, заметившие признаки опьянения у водителя Hyundai. Он также их уверял, что женщина с отцом напали на него. Впоследствии мужчина решил тоже поехать в медучреждение.

Интересно, что во время оформления ДТП у полицейских украли документы на обе машины. Семья женщины за рулем Renault позвонила на горячую линию полиции, где сообщила о халатном отношении к работе. На месте работала следственно-оперативная группа.

Ранее «Апостроф» сообщал, что пьяный муж чиновницы устроил ДТП в Соломенском районе Киева, а затем пригрозил позицией своей жены.