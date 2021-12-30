В НАТО рассказали, сколько раз за год перехватывали самолеты России

В течение 2021 года боевые самолеты НАТО осуществили около 290 перехватов российской авиации. Большинство инцидентов произошло в районе стран Балтии.

Источник: www.obozrevatel.com

Примечательно, что в общей сложности в этом году самолеты Североатлантического альянса осуществили около 370 запусков по тревоге в Европе. Об этом сообщает издание Spiegel.





В НАТО уточнили, что все миссии прошли без происшествий. После обнаружения и идентификации российской авиации силы Альянса просто сопроводили самолеты РФ из района своего наблюдения. Также уточняется, что в течение года очень мало самолетов проникало в воздушное пространство НАТО.

Также стоит отметить, что по сравнению с 2020 годом количество запусков тревог, связанных с Россией, в 2021 году уменьшилось. Тогда оно составляло около 350 случаев.

К слову, наблюдение за воздушным пространством в странах Балтии было усилено в 2014 году после начала российской агрессии в отношении Украины. В НАТО говорят, что с такой просьбой тогда выступили Литва, Латвия и Эстония. В общей сложности более 60 истребителей НАТО в настоящее время контролируют воздушное пространство этих стран.

Напомним, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Североатлантический альянс готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. При этом события на востоке Украины якобы были спровоцированы странами Запада, а НАТО использовал их в качестве предлога для прекращения взаимодействия с Российской Федерацией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отреагировать на расширение НАТО в восточном направлении «по-разному». Все будет зависеть от того, что именно предложат главе государства российские военные эксперты. Глава страны-агрессора не раз говорил о том, что размещение в Украине оружия НАТО и расширение Альянса на восток в целом – это «красные линии» для Кремля.