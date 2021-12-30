Обмен пленными на Донбассе — может ли Путин отпустить заложников

Предыдущий обмен пленными между Украиной с одной стороны, а также боевиками и Россией — с другой был почти два года назад, а процесс переговоров по этому вопросу зашел в тупик.

О том, почему Россия блокирует попытки обмена, чего стоит ожидать от встречи Путина и Зеленского и при каких обстоятельствах украинские пленные смогут вернутся домой, в эфире Апостроф Live на Апостроф TV рассказал представитель Украины от Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

По словам Гармаша, от президента РФ Владимира Путина стоит ожидать различных тактических уловок.

«Например, если теоретически состоится встреча Зеленского и Путина на Олимпиаде в Пекине, то я бы на месте Путина, чтобы насолить Зеленскому, отпустил какую-то часть людей, чтобы у нас в Украине все искали «зраду», и думали, что же Зеленский пообещал Путину, раз он пошел на такую уступку», — отмечает Гармаш.

Член ТКГ также предупредил о том, что Россия использует пленных в качестве инструмента давления на Украину.

«Возможны в принципе любые варианты, но я хочу сказать — не относитесь к вопросу обмена со стороны России как к какому-то гуманитарному акту. Для России наши люди это инструмент давления на нас и не больше. И она будет этим пользоваться, и будет их удерживать, и будет увеличивать число людей, которых задерживает на оккупированной территории. У них одна цель — оказывать на нас давление, что-то с нас получить или с кого-то другого, возможно США», — подчеркнул Гармаш.

Детальнее читайте в материале «Апострофа»: Обмен пленными? Россия не отдает нам даже тяжело больных — представитель ТКГ по Донбассу