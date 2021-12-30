Арсен Мирзоян сгонял в баньку, пока Тоня Матвиенко «варганит» оливье на Новый год

Украинский исполнитель, участник шоу «Голос страны» и любимый зять народной артистки Нины Матвиенко Арсен Мирзоян не является активным пользователем соцсети Instagram, но иногда всё же балует преданную армию поклонников яркими публикациями.

Арсен Мирзоян в очередной раз похвастался фанатам своими спортивными успехами и показал результат последней пробежки — 6 километров всего за 35 минут. Но, артист бежал с определенной целью, он торопился в баньку. На опубликованном снимке Мирзоян позирует в зимнем «обмундировании», спрятавшись от зверского холода шапкой и бафом.

Стоит отметить, что артист всегда славился своей страстью к спорту, а о своих достижениях частенько рассказывал своим фанатам в Instagram. В подписи к публикации Арсен пожелал своей аудитории беречь себя на новогодние праздники и всегда иметь стабильную и хорошую температуру тела 36,6.

«Спорт/режим в этом году подходит к концу :)» — написал артист.