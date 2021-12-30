Вчені виявили категорію пацієнтів, в організмі яких Covid-19 може породжувати нові штами

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Нові мутації впродовж місяців коронавірус може створювати в людей, чий організм значно ослаблений іншими вірусами.





Як повідомляє ВВС, про це заявляють вчені ПАР, які відкрили штам Covid-19 “Омікрон”.

Дослідники виявили, що коронавірус може зберігатися протягом багатьох місяців у ВІЛ-позитивних пацієнтів, які з якихось причин не приймали свої ліки.

“Зазвичай ваша імунна система виганяє вірус досить швидко, якщо вона повністю функціонує. У тих, у кого імунітет пригнічений, ми бачимо, що вірус зберігається. І він не просто сидить без діла, він реплікується. І в міру того, як він реплікується, він зазнає потенційних мутацій”, – сказала професор Лінда-Гейл Беккер, яка очолює Фонд Десмонда Туту з боротьби з ВІЛ у Кейптауні.

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Два випадки, що становлять особливий інтерес учених, були виявлені в лікарнях Південної Африки. Одна жінка продовжувала давати позитивний результат на Covid-19 впродовж майже восьми місяців. В організмі цієї жінки коронавірус зазнав понад 30 генетичних змін.

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Професор Туліо де Олівейра, який очолює групу, що підтвердила відкриття «Омікрона», зазначив, що до 15-ти подібних випадків було виявлено в інших частинах світу, включаючи Великобританію.

«Це дуже рідкісна подія. Але це правдоподібне пояснення того, що люди з пригніченим імунітетом можуть в основному бути джерелом еволюції вірусу», — сказав він.