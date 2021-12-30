Диетолог назвал главную причину набора веса в самоизоляции

Врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе заявил, что главной причиной набора веса в самоизоляции является стресс.

По его словам, нахождение в замкнутом пространстве можно сравнить с «тюрьмой», где находится много людей. «В обычной жизни они привыкли приходить домой вечером, быстро есть и ложиться спать. Постоянная необходимость общаться вызывает стресс, а стресс — это гормон кортизол. Он способствует очень быстрому набору веса», — заявил диетолог.

По его словам, в день человек может набрать 150 граммов жировой ткани в обычной ситуации, при этом в стрессовой ситуации этот показатель может достигать 250–300 граммов.

Ковальков отметил, что для предотвращения набора лишнего веса необходимо исключить сахар, белый шлифованный рис, картофель, белый хлеб, соки и мед. «Уберите эти продукты питания из своего рациона, и будет вам счастье», — заключил врач.

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