Байден и Зеленский могут пообщаться в ближайшее время

Вскоре может состоятся новый разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом. Предыдущее их общение по телефону произошло 9 декабря, а точной даты новых переговоров пока не назначили.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Совета по национальной безопасности США, пишет «Голос Америки».

«Можно ожидать, что президент Байден и Зеленский будут оставаться на тесной связи. У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются”, — сказал чиновник, добавив, что в ближайшее время сможет назвать точную дату звонка.

Он подчеркнул, что Белый дом и украинская сторона контактируют почти ежедневно.

Вместе с тем, ранее Белый дом сообщил, что на 30 декабря запланирован телефонный разговор между Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Инициатором этих переговоров, по словам представителя администрации США, является российская сторона.

Чиновник Совета по национальной безопасности отметил, что США продолжают испытывать серьезное беспокойство по поводу непрекращающегося значительного военного присутствия российских войск на границах Украины.

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