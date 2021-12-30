Бруклин Бекхэм станцевал с младшей сестрой

Это Рождество семья Бекхэм встретила в полном составе. 47-летняя Виктория и 46-летний Дэвид собрали всех четверых детей в своем доме. Присоединилась к ним и невеста старшего сына пары Бруклина Никола Пельтц, которую супруги тепло приняли в свою семью.

Вчера Виктория показала, как прошла их семейная вечеринка. Виктория опубликовала видео, на котором Бруклин танцевал со своей младшей сестрой — 10-летней Харпер.





Кто-то любит танцевать со своим старшим братом,

— написала Виктория.

Свою младшую сестру сыновья пары, 22-летний Бруклин, 19-летний Ромео и 16-летний Круз, просто обожают, а Бруклин на правах старшего, похоже, заботится о Харпер больше остальных.

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