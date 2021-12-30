В США успешно испытали самоуправляемый грузовик

Разработкой автономного автомобиля в TuSimple занимались полтора года. Первый в мире заезд фуры такого типа продолжался 80 минут.

В американском штате Аризона грузовик без водителя и без дистанционного управления впервые в мире проехал по общим дорогам. Об этом в среду, 29 декабря, сообщила пресс-служба компании-разработчика фуры TuSimple.





По ее данным, тест-драйв состоялся 22 декабря ночью. Самоуправляемый грузовик проехал около 130 километров за 80 минут.

Как указано, автомобиль успешно преодолевал перекрестки, съезды, аварийные полосы движения, при необходимости менял полосу,естественным образом взаимодействуя с другими транспортными средствами.

«В этом году мы сосредоточились на том, чтобы подвергнуть нашу технологию тщательной проверке в реальных условиях на дорогах общего пользования», — сказал президент компании Ченг Лу.

Разработкой автономного автомобиля в TuSimple занимались полтора года.

Напомним, ранее французская компания EasyMile первой в Европе получила разрешение на перевозку пассажиров по дорогам общего пользования без водителя.

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