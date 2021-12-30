Диетолог назвала лучшие жиросжигающие продукты

Продукты с отрицательной калорийностью являются самыми эффективными при похудении. Организм тратит на их переваривание больше энергии, чем получает, заявила диетолог Тамила

Арсеньева.

Она отметила, что одним из самых популярных и полезных фруктов-жиросжигателей является грейпфрут. Также «беспощадно жгут калории» чеснок и острые специи — перец чили и имбирь.

«Например, чтобы переварить 100 граммов сельдерея, организм тратит 30 килокалорий, а сам овощ имеет параметры энергоемкости всего 12 килокалорий. Ананас тоже хорош: он не только стимулирует перистальтику кишечника, но и улучшает метаболизм, в том числе стимулирует растворение подкожных жиров», — написала в своем Instagram специалист.

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