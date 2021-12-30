Ученые создали простой тест для обнаружения скрытых признаков деменции

Провести диагностику заболевания головного мозга с помощью теста нельзя, но можно отследить процесс

Ученые университета штата Огайо в США разработали простой тест, с помощью которого можно определить признаки деменции. Об этом сообщает издание Alzheimer’s Research and Therapy.

По данным ученых, тест под названием SAGE можно пройти примерно за 15 минут. Он показывает признаки деменции примерно на шесть месяцев раньше, чем уже существующий мини-тест психического состояния MMSE.

Провести диагностику заболевания головного мозга с помощью этого теста нельзя, но можно отследить процесс и понять, имеют ли место некоторые когнитивные нарушения, требующие вмешательства специалистов, отмечают авторы исследования.

Ранее сообщалось, что метаболический синдром в 11,48 раз увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера.

Метаболический синдром в данном случае они определяют как сочетание диабета, высокого кровяного давления (гипертонии) и ожирения. В ходе исследования ученые проанализировали данные более чем 84 144 пациентов в возрасте 60 лет и старше.

Напомним, группа американских и индийских ученых провела исследование и выяснила, что природное соединение фенхол, которое содержится в листьях базилика, может помочь защитить мозг от болезни Альцгеймера.