Волынская и Запорожская области выходят из «красной» зоны 30 декабря

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря желтый уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей.

Как передает Укринформ, об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Телеграме.





Источник: www.ukrinform.ru

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 года желтый уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей», — написал Немчинов.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, согласно которым посещать общественные заведения на желтом уровне эпидопасности могут только те, кто получил как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 и имеет соответствующий документ – желтый COVID-сертификат.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении.