Вымирание громовых птиц — австралийские археологи сделали открытие, что произошло 50 тысяч лет назад

Австралийские ученые раскрыли секрет вымирания гигантских громовых птиц Genyornis newtoni. Оказалось, что они страдали остеомиелитом — воспалительным заболеванием костной ткани или костного мозга с поражением элементов кости, и жили в период сильной засухи.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Понять, с чем пришлось столкнуться этим птицам, тщетно борясь за выживание, позволило редкое открытие ископаемых останков. Их нашли исследователи из Университета Флиндерса: были обнаружены серьезные инфекции костей. Речь идет о найденных останках Дроморнисов (род гусевидных птиц), застрявших на территории 160 кв. км заповедника озера Каллабонна в 600 км на северо-восток от города Аделаида.

Ученые утверждают, что Гениорнис был очень тяжелым – около 230 кг, высотой два метра. Поэтому застрять в озере было не единственной для них проблемой, с которой сталкивались эти гигантские птицы. Учёные пришли к выводу, что птицам мешала передвигаться и искать корм инфекционная болезнь. Инфекции связаны с грудной клеткой, лапами и ступнями, на костях – большие аномальные наросты и полости. Это было обнаружено в остатках нескольких особей.

«В летописи окаменелостей редко встречается одна, не говоря уже о нескольких, хорошо сохранившихся окаменелостей с признаками инфекции. Теперь мы имеем гораздо лучшее представление о жизненных трудностях этих птиц«, — говорят ученые.

Согласно исследованию, около 11% птиц страдали остеомиелитом. Ученые связывают отложение соленого озера, в котором нашли Гениорниса, с периодом сильной засухи, начавшейся примерно 48 тысяч лет назад.

Тогда громовые птицы и другая мегафауна сталкивались с серьезными экологическими проблемами, добавляют ученые.

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