Маск заработал еще $1 млрд на акциях Tesla

Акции Tesla подорожали на 54,3% с начала года

За счет реализации опционов Илону Маску теперь принадлежит еще большее количество акций, чем на момент опроса в Twitter.

Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск продал еще около 1 млн акций компании. Об этом сообщает Интерфакс в среду, 29 декабря.





Указано, что глава производителя электромобилей реализовал опционы на покупку около 1,6 млн бумаг Tesla по цене $6,24 за акцию, продав 934 090 акций стоимостью около $1,02 млрд.

Всего с начала продажи акций и реализации опционов в прошлом месяце Илон Маск реализовал более 22,8 млн опционов, или весь транш, который истекает в августе 2022 года. Бизнесмен получил его в 2012 году в качестве компенсационного пакета.

Маск 8 ноября создал опрос в Twitter, пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети.

До проведения опроса Маску принадлежало 17% акций Tesla, или около 170,5 млн, стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а 10% от нее – почти в $21 млрд.

За счет реализации опционов Маску теперь принадлежит еще большее количество акций, чем на момент опроса. Объем принадлежащих ему бумаг превышает 177 млн.

Ранее в декабре Маск заявил, что в 2021 году заплатит налоги на сумму свыше $11 млрд. На эти цели он направит значительную часть средств, полученных от продажи акций.

Акции Tesla подорожали на 54,3% с начала 2021 года.