Оля Полякова выставила свои шипы и напросилась на комплименты

Ранее мы писали о том, что Оля Полякова призналась, с кем из коллег по сцене хотела бы интима — «Дантесу и Притуле б не дала»

Напомним, Дзидзьо прижал к сердцу Олю Полякову, как настоящий Дед Мороз — до «сказки» считанные дни: оба позабыли про семьи

Как сообщал Знай.ua, Маша Ефросинина поделилась с Олей Поляковой впечатлениями от первого с*кса: «Много боли и страданий»

Также портал Знай.ua писал, что Оля Полякова впервые рассказала, как над ней поиздевался известный продюсер: «Дупло пришло петь»

_



_

