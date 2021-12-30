Оля Полякова выставила свои шипы и напросилась на комплименты

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Украинская певица и актриса Оля Полякова, которую также все знают как суперблондинку, обожает радовать свою внушительную армию поклонников свежими публикациями в Instagram. За творчеством и ярким образом звезды в соцсети следит 2,5 миллиона человек.

Оля Полякова показала многочисленным фанатам невероятной красоты образ снежной королевы, в котором она уже появлялась на большой сцене во Дворце Украины в своём эстрадно-цирковом шоу. Стилисты и искусные мастера на славу постарались с костюмом певицы, который состоит из множества сверкающих камней, легкой шифоновой ткани и декоративных снежинок.

Скриншот с Instagram, Оля Полякова

Скриншот с Instagram, Оля Полякова

Также артистка поинтересовалась, кто из её поклонников уже был на новогоднем шоу в формате бродвейского мюзикла, и какие впечатления остались после увиденного.

Комментарии - instagram.com/polyakovamusic/

Комментарии — instagram.com/polyakovamusic/

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Комментарии - instagram.com/polyakovamusic/

Комментарии — instagram.com/polyakovamusic/

Комментарии - instagram.com/polyakovamusic/

Комментарии — instagram.com/polyakovamusic/

Ранее мы писали о том, что Оля Полякова призналась, с кем из коллег по сцене хотела бы интима — «Дантесу и Притуле б не дала»

Напомним, Дзидзьо прижал к сердцу Олю Полякову, как настоящий Дед Мороз — до «сказки» считанные дни: оба позабыли про семьи

Как сообщал Знай.ua, Маша Ефросинина поделилась с Олей Поляковой впечатлениями от первого с*кса: «Много боли и страданий»

Также портал Знай.ua писал, что Оля Полякова впервые рассказала, как над ней поиздевался известный продюсер: «Дупло пришло петь»

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