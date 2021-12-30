Оля Полякова выставила свои шипы и напросилась на комплименты
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Украинская певица и актриса Оля Полякова, которую также все знают как суперблондинку, обожает радовать свою внушительную армию поклонников свежими публикациями в Instagram. За творчеством и ярким образом звезды в соцсети следит 2,5 миллиона человек.
Оля Полякова показала многочисленным фанатам невероятной красоты образ снежной королевы, в котором она уже появлялась на большой сцене во Дворце Украины в своём эстрадно-цирковом шоу. Стилисты и искусные мастера на славу постарались с костюмом певицы, который состоит из множества сверкающих камней, легкой шифоновой ткани и декоративных снежинок.