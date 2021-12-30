СП-2 готов к вводу в эксплуатацию — Газпром

Завершено заполнение газом второй нитки Северного потока-2. Газопровод готов к запуску, говорит Миллер.

Обе нитки газопровода Северный поток-2 заполнены технологическим газом и готовы к эксплуатации, заявил в среду, 29 декабря, глава Газпрома Алексей Миллер, пишет ТАСС.





«Сегодня в 12 часов 58 минут по московскому времени Газпром завершил заполнение газом второй нитки газопровода Северный поток-2. И теперь и первая, и вторая нитка газопровода Северный поток-2 находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», — сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский президент поздравилГазпром и партнеров компании с завершением работы.

Как известно, СП-2 не может быть введен в эксплуатацию до сертификации регулятором Германии. В России ожидают, что решение будет принято летом следующего года.

Подробно оситуации с сертификацией Северного потока-2читайте в материалеКорреспондент.net.