Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко отыграет в новогоднюю ночь лисичку

Виктория Булитко перевоплотилась в Белочку. Об этом сообщает инстаграм-портал Дизель шоу.

Юмористка Виктория Булитко имеет немало поклонников, поэтому она старается часто радовать их новыми фотографиями, видео или же интересными подробностями из личной и творческой жизни или в своем Instagram, где за ней следит более 200 тысяч человек. Фолловеры стараются лайкать и комментировать каждый ее пост.

Как известно, женщина поучаствовала в новогоднем выпуске «Дизель шоу». Само шоу можно будет увидеть в праздничную ночь, однако сейчас появилась некоторая информация и оттуда. Как сообщает сам инстаграм-портал «Дизель шоу», Виктотрия Булитко перевоплотилась в белочку. Для самой актрисы и юмористки не привыкать.

Детские утренники меня «преследуют» и уже во взрослой жизни — я же из Запорожского ТЮЗа — сейчас это «Театр молодёжи». На детских утренниках кем я только ни была: и Мышкой, и Поросёнком, и Снежинкой, и Снегурочкой, и Бандиткой, и Мочалкой, и Принцессой, и ещё перевоплощалась во много других персонажей, — рассказала Вика.