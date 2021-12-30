Зачем нужен нарвалу странный неудобный рог (ФОТО)

Нарвал принадлежит к семейству китовых. Однако от обычных китов его отличает характерный спиральный бивень, похожий на рог единорога.

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Бивень выглядит тонким и хрупким на фоне массивного животного. Атаковать им неудобно, защищаться от врагов тоже. Зачем же природа наградила нарвалов этим странным атрибутом?





Нарвалы достигают в длину до 4,5 метров, а весят до 3 тонн, из которых треть — жир.

Самая характерная черта нарвала — внушительный спиральный бивень. Но такие бивни есть только у взрослых самцов.

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Бивень вырастает до 3 метров и весит 10 килограммов! Некоторые самцы имеют два бивня, обычно один меньше другого.

Это на самом деле зуб, у которого все нервные окончания находятся снаружи, а не внутри.Внешний слой «бивня» пористый, внутренний слой состоит из крошечных трубок, которые проходят к середине. Пульпа в основе бивня пронизана нервными окончаниями, которые соединяются с мозгом животного.

Как сообщается в исследовании в журнале The Anatomical Record, загадочный бивень нарвала полон чувствительных нервных окончаний.Из-за этого бивень нарвала чувствителен к температуре и химическим колебаниям окружающей среды.Животные прекрасно чувствуют даже минимальную концентрацию химических веществ в воде на вкус. И используют бивень-зуб для поиска пищи.

Хотя ученые обычно считают бивень половым признаком самцов, редкие самки нарвалов также имеют бивень (или даже два, согласно докторской диссертации морского биолога Кита Хэя из Университета Макгилла).

Зачем нарвалу зуб снаружиХорошо, пусть бивень — это зуб. Но почему он вырос снаружи?

В их пасти нет функционирующих зубов. У большинства самцов правый клык остается в черепе и никогда не вырастает, а левый клык пробивается сквозь десны по спирали против часовой стрелки, образуя длинный бивень.

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Бивень — это важный инструмент для выживания нарвала. Животное может раскалывать им лед на поверхности. Также он помогает добывать пропитание — прокалывать им рыбу и рыть морское дно в поисках пищи.

Впрочем, функциональность отступает на второй план. Ведь у большинства самок нарвала бивня нет, а живут они дольше самцов. Поэтому главная причина странного бивня — это половой признак, как рога у лося или хвост у павлина. Эти признаки определяют социальный ранг и помогают самцу привлечь самку.

Скрытен, как подлодкаКожа нарвала пестрая — черная, серая и белая на спине, больше белого на брюхе. Киты рождаются преимущественно серыми, а с возрастом у них появляются пятна и кляксы. Старый нарвал может казаться почти полностью белым, поэтому на расстоянии его трудно отличить от белухи.

Головы нарвалов относительно маленькие и круглые по сравнению с головами других китообразных. В отличие от китов, у которых спинные плавники выступают из спины, у нарвалов вдоль спины проходит короткий гребень. Из-за этих коротких гребней нарвалов особенно трудно заметить. Он еще очень аккуратно всплывает на поверхность, что затрудняет его поиск.

Даже дыхание трудно уловить. В то время как многие киты всплывают на поверхность со всплеском конденсирующегося воздуха, нарвалы выпускают едва уловимое дуновение воздуха.

Нарвал — экстремалПо данным Всемирного фонда дикой природы, нарвалы обитают в Северном Ледовитом океане и у берегов Канады, Гренландии, Норвегии и России. Летом их можно встретить в прибрежных районах, а зимой — далеко в море. Нарвалы — единственные киты, которые зимуют в плотных морских льдах.

Другие животные здесь — редкость. Поэтому нарвалы являются важным источником пропитания для инуитов — культурно родственной группы коренных народов Гренландии, Канады и Аляски.

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