Срок миссии телескопа James Webb увеличен вдвое

На пути к конечной точке аппарат расходует намного меньше ракетного топлива, чем планировалось.

Топлива в запущенном на орбиту крупнейшем в мире телескопе James Webb хватит, чтобы увеличить срок миссии с запланированных пяти лет до десяти. Об этом в среду, 29 декабря, сообщила пресс-служба американского космического агентства NASA.





По данным ведомства, проанализировав начальную траекторию аппарата, запуск которого состоялся четыре дня назад, ученые пришли к выводу, что обсерватория потратит меньше топлива, чтобы добраться до конечной цели — точки Лагранжа, или L2. Следовательно, James Webb сможет намного дольше выполнять свои функции.

В NASA уточнили, что ракетное топливо необходимо не только для того, чтобы доставить обсерваторию до ее конечного пункта в космосе, но и для корректировки траектории, маневров для «удержания станции» и управления импульсом, который поддерживает ориентацию телескопа в пространстве.

«Многие факторы могут в конечном итоге повлиять на продолжительность работы James Webb», — подчеркнули в агентстве.

Напомним, новая инфракрасная обсерватория, запуск которой астрономы ждали десятки лет, будет разгадывать загадки космоса от окраин Солнечной системы до первых во Вселенной звезд.