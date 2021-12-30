Евросоюз даст Украине €5 млн на программу ядерной безопасности

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подписала Соглашение о финансировании Годовой программы действий 2020 года относительно сотрудничества в сфере ядерной безопасности между правительством Украины и Европейской комиссией, сообщает Правительственный портал.

«Общая стоимость программы составляет €6,5 млн, из которых ЕС предоставит 5 млн евро, а взнос Украины – €1,5 млн. Финансирование будет направлено на разработку рекомендаций относительно возможных вариантов и технологических решений для будущего управления пунктом захоронения радиоактивных отходов «Подлесный», а также обращения с содержащимися там отходами. Финансирование также будет способствовать усовершенствованию системы радиационного мониторинга водных ресурсов в зоне отчуждения», – говорится в сообщении.

Стефанишина также подписала Дополнительное соглашение №1 между правительством Украины и Европейской комиссией о внесении изменений в Соглашение о финансировании мероприятия «Программа технического сотрудничества 2019 года».

Дополнительным соглашением предусматривается перенаправление средств в поддержку развития возможностей органов государственной власти относительно имплементации Соглашения об ассоциации в сфере транспорта.

В частности, помощь позволит улучшить связь и совместимость разных видов транспорта, эффективность использования имеющихся мощностей, снизить стоимость транспортных услуг для активизации торговли.

Кстати, в Чернобыле планируют открыть хостел.

Напомним, в Украине заработал сайт «Чернобыль. Путешествие», позволяющее совершить виртуальный тур в зону Отчуждения. Интерактивное путешествие позволяет, в частности, совершить полет над Припятью и ознакомиться с хронологией аварии.