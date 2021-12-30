Штамм Омикрон стал доминирующим в Нидерландах

В Нидерландах штамм коронавируса Омикрон стал доминирующим — более 50% всех случаев заражения.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

Источник: www.ukrinform.ru





“Штамм коронавируса Омикрон является доминирующим в Нидерландах. С этой недели на этот штамм приходится более 50% всех зафиксированных случаев заражения”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе в стране было выявлено 84 398 случаев заражения коронавирусом, что на 11% меньше, чем на неделю раньше. Однако из-за нового штамма Омикрон цифры снова могут пойти вверх.

Как сообщал Укринформ, в Нидерландах был введен жесткий карантин из-за COVID-19.

Также власти страны разворачивают масштабную кампанию по введению бустерной дозы вакцины от COVID-19 для всего взрослого населения. Дополнительную дозу до конца января должны получить около 9,5 млн человек.