Lexus NX признан самым надежным и неубиваемым кроссовером

Кроссовер Lexus NX оказался лидером по остаточной стоимости в своем классе.

Источник: avtodream.org

Такой вывод можно сделать по результатам рейтинга, составленного американским агентством J. D. Power. Автовладельцы назвали Lexus самым надежным брендом в сегменте премиум.

Официальный представитель агентства J. D. Power Эрик Лайман отметил, что первое место Lexus обусловлено должным уровнем качества автомобилей, которое и обеспечивает им популярность на вторичном рынке.

Одним из факторов надёжности Lexus выступает высокий уровень обслуживания в официальных сервисах. Клиенты уверены в профессионализме мастеров, что помогает прогнозировать и оптимизировать расходы на обслуживание автомобиля.

Ресурсность и крепость моделей японской марки подтверждают исследования авторынка и опросы автовладельцев. Так, в ноябре 2021 года Lexus занял первую строчку в рейтинге надежности от авторитетного Consumer Reports.