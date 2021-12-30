Поздравления с Новым годом 2022 — песни, клипы и музыкальные открытки

Новый год уже почти на пороге и праздничная атмосфера буквально витает в воздухе. В сети можно найти музыкальные поздравления, которые создают настроение праздника.

Короткие поздравления с Новым годом 2022 в стихах и прозе

«Апостроф» собрал песни, клипы и музыкальные открытки с Новым 2022 годом.

Музыкальные открытки в качестве поздравления не только порадуют, но и добавят праздничного ощущения. Они сочетают в себе музыкальную и визуальную части, окунают в детство и добавляют радости.

Также создают новогоднюю атмосферу и новогодние песни и клипы. Они моментально воскрешают в памяти все лучшие и веселые моменты из прошлых празднований. Их в качестве поздравления можно отправить одному человеку, или всей семье.

К слову, украинцы в сети уже начинают шутить над грядущим 2022 годом, который пройдет под знаком Тигра. В частности, фотожабы касаются того, что одни из нас ломают голову над тем, как ярче провести праздники, а другие – как пережить шумное испытание.

Ранее «Апостроф» публиковал душевные поздравления и открытки с Новым годом для коллег.