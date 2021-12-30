Непальские охотники за диким медом на снимках (ФОТО)

Высоко в горах Непала группы мужчин рискуют своими жизнями, чтобы собрать столь востребованный дикий мед из ульев на скалах.

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В многочасовом походе по крутым горам одна группа, возглавляемая опытным охотником за медом Деви Бахадуром Напали, несла еду, бамбуковые веревки, острые бамбуковые палки и другие инструменты, необходимые для сбора меда.





Незначительный промах мог означать падение с высоты сотен футов (десятков метров) и верную смерть для охотников, которые осторожно преодолевали крутые и узкие проходы в горе.

Прежде чем начать восхождение на крутой утес высоко над рекой Тама Коши, охотник напомнил группе, чтобы у них было достаточно еды, воды и местного алкоголя.

Они сложили траву и бревна у подножия утеса и разожгли костер, чтобы выкурить пчел из их ульев.

Непалец взобрался по лестнице, сделанной из бамбуковой веревки, с острой бамбуковой палкой в одной руке и корзиной в другой — палкой, чтобы разбивать ульи, и корзиной, чтобы собирать мед.

Болтаясь в воздухе, он отрезал кусочки сот и складывал их в корзину, затем дал сигнал товарищу по команде использовать веревку, привязанную к корзине, полной медом и пчелами, чтобы опустить ее на землю. Два других члена команды приготовились очистить всех пчел и выдавить соты, чтобы извлечь мед.

Тысячи пчел летали над лицами мужчин, которые были защищены сетками.

Руки непальца сильно распухли. Его жалили в руки, ноги и другие части тела. Он пьет алкогольный напиток, чтобы сделать боль терпимой.

В этот день группа смогла собрать около 34 литра (9 галлонов) меда. Они смогут продавать его на рынке по 25 долларов за литр.

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Непальский охотник за медом Деви Бахадур Непали (AP Photo/Niranjan Shrestha)

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