Королева пластики Анастасия Покрещук встала в позу в белье и напугала украинцев

Анастасия Покрещук показала кадр из фотосессии в Дубаи. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.
Украинская блогерша и бывшая участница проекта «Від пацанки до панянки» Анастасия Покрещук, которая стала известной благодаря своим огромным скулам, любит хвастаться своим телом и фотографируется вразной одежды. Это сделало ее популярной, в частности на ее официальную инстаграм-страницу подписано 273 тысячи читателей.
29 декабря украинская знаменитость опубликовала фотографию в темном пеньюаре и чулках. Девушка сделлаа снимок в ОАЭ.
«Красивая?😏 Понятно, что да😅❤️ Моя талантище 📸📸 @helgatsyrekidze 😘😘😘 И 👗 нереальная @katikolmakova ❤️❤️❤️», — сообщила она.
Фолловеры начали активно комментировать каждый ее пост. Кто-то похвалил фигуру Покрещук, а кто-то раскритиковал.
«Очень необычная красота 🔥❤️»; «Самая моя любимая из твоих фотосетов. Кайф такой 😍😍»; «Ну круто же пацаны 🔥»; «Ты выглядишь как богиня»; «Аська ,надоела уже однотипыми фотками и позами 🙂❤️»; «Ужас»; «Поцелуйте эту жабу, пусть превратится в принца🙌у, — сообщают они.