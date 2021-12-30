Королева пластики Анастасия Покрещук встала в позу в белье и напугала украинцев

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Анастасия Покрещук показала кадр из фотосессии в Дубаи. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.

Украинская блогерша и бывшая участница проекта «Від пацанки до панянки» Анастасия Покрещук, которая стала известной благодаря своим огромным скулам, любит хвастаться своим телом и фотографируется вразной одежды. Это сделало ее популярной, в частности на ее официальную инстаграм-страницу подписано 273 тысячи читателей.

29 декабря украинская знаменитость опубликовала фотографию в темном пеньюаре и чулках. Девушка сделлаа снимок в ОАЭ.

«Красивая?😏 Понятно, что да😅❤️ Моя талантище 📸📸 @helgatsyrekidze 😘😘😘 И 👗 нереальная @katikolmakova ❤️❤️❤️», — сообщила она.

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Фолловеры начали активно комментировать каждый ее пост. Кто-то похвалил фигуру Покрещук, а кто-то раскритиковал.

«Очень необычная красота 🔥❤️»; «Самая моя любимая из твоих фотосетов. Кайф такой 😍😍»; «Ну круто же пацаны 🔥»; «Ты выглядишь как богиня»; «Аська ,надоела уже однотипыми фотками и позами 🙂❤️»; «Ужас»; «Поцелуйте эту жабу, пусть превратится в принца🙌у, — сообщают они.

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