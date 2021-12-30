Билл Гейтс нашел способ спасения планеты

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс нашел способ избавления планеты от климатической катастрофы в изменении методов ведения бизнеса. Предприниматель отметил необходимость провести чистую промышленную революцию. Об этом Гейтс написал в материале журнала Wired.

Для достижения нулевых выбросов к 2050 году Гейтс призвал найти новые способы выращивания продуктов и создания одежды, а также получение электроэнергии, обогрева зданий и их охлаждение без выбросов парниковых газов. По мнению предпринимателя, человечество способно добиться такой цели.

Гейтс заявил, что в 2022 году произойдет несколько событий, которые ускорят переход к чистому производству. Во-первых, решение проблемы изменения климата станет приоритетной задачей по сравнению с предыдущими годами.

«После рецессии 2008 опросы показали, что изменение климата значительно снизилось в списке приоритетов избирателей во всем мире. Однако при нынешнем кризисе изменение климата не отходит на второй план», – заявил предприниматель.

По мнению Гейтса, в 2022 году лидеры стран представят конкретные планы решения проблемы изменения климата и не смогут обойтись только обещаниями. Инвесторы также будут вкладывать больше в переход к устойчивым источникам энергии, а в странах возникнет необходимость приобретения экологических товаров и строительных материалов.

«Я с нетерпением жду следующего года и считаю, что мы находимся только в начале революции, которая будет основана на чистых технологиях следующего поколения», – сказал миллиардер.

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