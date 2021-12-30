В Казахстане нашли захоронение девушки в царской одежде — фото

Во время раскопок в Казахстане археологи нашли погребение девушки, на которой был царский наряд. Она была захоронена в V–VI веках нашей эры, но могилу со временем потревожили грабители.

Как пишут в журнале Археология, этнография и антропология Евразии, археологи нашли на месте захоронения череп девушки и другие предметы.

Исследователи считают, что она была иноземкой и принадлежала к кочевой элите. Могилу нашли в каньоне Каракабак, где ранее было найдено древнее городище, возле которого группами (от 3 до 20) располагаются каменные сооружения гунно-сарматского времени.

Само погребальное сооружение представляет собой кургановидную наброску из кусков известняка и кремня в диаметре около шести метров. В нем археологи нашли несколько человеческих костей, пряслице, а также золотую обкладку деревянной поясной пряжки.

Саму девушку похоронили в вытянутом на спине положении, а голова была расположена на север. В могиле нашли остатки головного убора, которые включали 40 мелких бляшек, бляшки-личины и золотую серьгу.

В районе ног нашли золотые тисненые обкладки и пластинчатые наконечники. Также там была половинка бронзового зеркала, россыпь бусин и пронизей, пряслице и наконечник дротика. По мнению ученых, целью грабителей был череп девушки, так как золотые артефакты и остальные кости сохранились.

Всего там нашли 64 круглые золотые бляшки диаметром 12–14 миллиметров, две малые личины с изображением человеческих лиц, а также одна большая личина диаметром 58 миллиметров. Такие вещи создавали специально для погребального ритуала и не использовалась в быту. Налобная повязка с украшениями была выполнена в виде диадемы, то есть знака царского достоинства. Такие можно увидеть на портретах римских и византийских императоров.

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