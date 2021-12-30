Коронавирус в Африке: за неделю смертность выросла более чем на 70%

Смертность в Африке от последствий заражения коронавирусом возросла на 72% по сравнению с предыдущей неделей, а в мире в целом — снизилась на 4%.

Как сообщает Укринформ, об этом свидетельствуют данные еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Источник: www.ukrinform.ru

В Регионе стран Америки зарегистрировано наибольшее возростание числа новых случаев коронавируса за последнюю неделю (39%), в Африке их количество увеличилось на 7%

В Регионе Юго-Восточной Азии всю неделю продолжалось снижение количества новых случаев COVID-19(12%), в то время как в Европе, Восточном Средиземноморье и Западных тихоокеанских регионах их количество не изменилось.

С 20 по 26 декабря по всему миру было зафиксировано около 44 680 смертей, вызванных коронавирусом. Врачи также зафиксировали около 5 млн новых случаев заражения коронавирусом глобально, больше всего заболеваемость выросла в Северной и Южной Америке (на 39%).

Фото: Bertrand Giorot