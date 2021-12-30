Ирину Шейк начали подозревать в странностях?

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В социальной сети разместили уникальную фотографию, на которой можно увидеть российскую супермодель и актрису татаро-русского происхождения Ирину Шейк. Она показалась на улице в ежедневном образе со своей маленькой дочерью.

Соответствующую публикацию разместили на портале «peopletalk» в Instagram.

«Ирина Шейк со своей четырехлетней дочерью Леей в Нью-Йорке #иринашейк», — подписан пост в социальной сети.

Очень многих людей удивил тот факт, что Ирина Шейк возит свою 4-хлетнюю дочь в коляске. Иначе не понятно, зачем она с ней ходит. Кроме этого, поклонники обратили внимание на обувь звезды, у нее на ногах будто босоножки. Люди не стали молчать и начали писать свои мнения в комментариях.

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Ирина Шейк, фото - https://www.instagram.com/irinashayk/

Ирина Шейк, фото — https://www.instagram.com/irinashayk/

«Про коляску уже спрашивали?», «Щас про коляску начнут говорить», «4 года и в коляске?», «Вау, впервые они обе по сезону одеты. Почему дитё не в босоножках, что случилось?», «Непонимаю какая там погода, ребёнок в дутиках, а мама в босоножках!», «Мне нужна такая шапка», «Ирина как всегда», «Шапка у дочи ,, А велосипеды с ручкой у них,в Америке, наверное не приняты?», «Блин, настолько привыкла к «Мини Купер», что даже забыла, как ее на самом деле зовут», «Леюша прелесть», — пишут комментарии фолловеры группы о мировых звездах.

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Как ранее сообщал портал «Znaj», Ирина шейк похвасталась волосатыми ногами.

Напомним, что Ирина Шейк обтянула свою Шикарную грудь.

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