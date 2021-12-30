Ирину Шейк начали подозревать в странностях?

В социальной сети разместили уникальную фотографию, на которой можно увидеть российскую супермодель и актрису татаро-русского происхождения Ирину Шейк. Она показалась на улице в ежедневном образе со своей маленькой дочерью.

Соответствующую публикацию разместили на портале «peopletalk» в Instagram.

«Ирина Шейк со своей четырехлетней дочерью Леей в Нью-Йорке #иринашейк», — подписан пост в социальной сети.

Очень многих людей удивил тот факт, что Ирина Шейк возит свою 4-хлетнюю дочь в коляске. Иначе не понятно, зачем она с ней ходит. Кроме этого, поклонники обратили внимание на обувь звезды, у нее на ногах будто босоножки. Люди не стали молчать и начали писать свои мнения в комментариях.