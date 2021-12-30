Встроенный в холм дом на лугу в Калифорнии (ФОТО)

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Вдохновленная фантастическими видами и красивыми склонами, команда дизайнеров и архитекторов построила простую, но развитую структуру на ландшафте, чтобы минимизировать её влияние на изначально незастроенном участке. Г-образная планировка дома низко расположена на травянистом склоне, мягко уложена в землю и повторяет очертания холма.

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Встроенный в холм дом на лугу в КалифорнииГлавное крыло дома может похвастаться просторной объединенной кухней, столовой и гостиной, чьи стеклянные двери и окна от пола до потолка открываются в большой внутренний дворик и для окружающего пейзажа и видов на прерии, плавно объединяя внутреннее и внешнее пространство. Раскидистые бетонные стены, уменьшающиеся в высоте по мере приближения к дому, обращают взор на холм, расположенный на западном горизонте.


Участок как бы беспрепятственно перемещается по дому, зелёная крыша над гаражом действует как продолжение окружающего луга, в то время как визуально проницаемые комнаты позволяют ему непрерывно течь через дом. Кедровая обшивка, окрашенная в тёплый серый цвет и дополненная чёткими горизонтальными линиями чёрной крыши, ещё больше погружает дом в его естественное окружение и обеспечивает прекрасный баланс между деревенской и отчетливо современной эстетикой.

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Встроенный в холм дом на лугу в Калифорнии

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Встроенный в холм дом на лугу в Калифорнии

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Встроенный в холм дом на лугу в Калифорнии

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Встроенный в холм дом на лугу в Калифорнии

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Встроенный в холм дом на лугу в Калифорнии

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Встроенный в холм дом на лугу в Калифорнии

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Встроенный в холм дом на лугу в Калифорнии

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Встроенный в холм дом на лугу в Калифорнии

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Встроенный в холм дом на лугу в Калифорнии

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Встроенный в холм дом на лугу в Калифорнии

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Встроенный в холм дом на лугу в Калифорнии

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Встроенный в холм дом на лугу в Калифорнии

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Встроенный в холм дом на лугу в Калифорнии

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Встроенный в холм дом на лугу в Калифорнии

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Встроенный в холм дом на лугу в Калифорнии

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Встроенный в холм дом на лугу в Калифорнии

Название: Дом на лугу (The Meadow Home)Расположение: долина Портола, СШААрхитектура: Feldman ArchitectureСтроительство: 2016Общая площадь: 369 м2Фото: Paul Dyer

Источник: https://www.magazindomov.ru/2021/12/01/dom-na-lugu-vstroennyj-v-xolm-v-ssha/

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